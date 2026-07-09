Radiowóz zderzył się z peugeotem. Pięć osób rannych, funkcjonariusze w szpitalu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-09 14:49

Groźny wypadek w powiecie garwolińskim. Oznakowany radiowóz zderzył się z osobowym peugeotem, a wszyscy uczestnicy trafili do szpitala. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wśród rannych są policjanci oraz pasażerowie radiowozu.

  • W zderzeniu radiowozu z peugeotem rannych zostało pięć osób.
  • Do szpitala trafili policjanci, kierująca osobówką oraz pasażerowie radiowozu.
  • Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, kierowcy byli trzeźwi.
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Zderzenie radiowozu z osobówką

Wszystko wydarzyło się na terenie powiatu garwolińskiego w czwartek po godzinie 11. Zgłoszenie, które wpłynęło do policji, dotyczyło zderzenia oznakowanego radiowozu z osobowym peugeotem. Z pierwszych ustaleń wynika, że policyjny samochód jechał drogą z pierwszeństwem, a kobieta prowadząca peugeota wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. Siła uderzenia była na tyle duża, że pomocy potrzebowali wszyscy uczestnicy wypadku. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, a do akcji zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Ranni policjanci i pasażerowie radiowozu

W radiowozie jechali dwaj policjanci, a także funkcjonariusz Wojsk Obrony Terytorialnej i strażnik Straży Ochrony Kolei. To właśnie pasażerowie policyjnego auta zostali przewiezieni do szpitala, w tym jeden z nich z udziałem śmigłowca LPR. Do szpitala trafili również obaj policjanci oraz kobieta kierująca peugeotem.

Na ten moment nie podano informacji o stanie zdrowia poszkodowanych, ale wiadomo, że obrażenia były na tyle poważne, że wszyscy wymagali hospitalizacji.

Policja ustala, jak doszło do wypadku

Śledczy nadal pracują na miejscu i odtwarzają przebieg zderzenia. Sprawdzane są wszystkie okoliczności, które doprowadziły do wypadku.

- Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazała se.pl podkom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy policji w Garwolinie.

Teraz kluczowe będzie ustalenie, jak dokładnie wyglądał przebieg manewrów obu pojazdów i w którym momencie doszło do zderzenia.

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