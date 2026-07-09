16-latka zginęła na niedokończonej ścieżce. Prokuratura składa apelację po uniewinnieniu byłego burmistrza

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-09 14:50

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu w sprawie tragicznego wypadku na warszawskich Bielanach, gdzie życie straciła 16-latka. Śledczy wnieśli apelację od wyroku uniewinniającego byłego burmistrza dzielnicy, Tomasza Menciny, oraz jego zastępcy, Artura W. Domagają się ponownego zbadania ich ewentualnej odpowiedzialności za niedokończoną inwestycję.

Tomasz Mencina w niebieskiej koszuli. O apelacji prokuratury w sprawie śmierci 16-latki przeczytasz na SE.
Autor: Materiały Prasowe/ Materiały prasowe Tomasz Mencina, Burmistrz Dzielnicy Bielany
  • Prokuratura odwołała się od uniewinnienia Tomasza Menciny i Artura W.
  • Chodzi o śmierć 16-latki na niedokończonej ścieżce rowerowej na Bielanach.
  • Dwóch innych oskarżonych zostało wcześniej skazanych, ale wyrok nadal nie jest prawomocny.

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16-latka zginęła po upadku z rolkami pod koła auta

Tragedia rozegrała się w marcu 2017 roku na Bielanach. 16-letnia dziewczyna jechała na rolkach ścieżką rowerową, gdy na jej trasie pojawił się niedokończony fragment inwestycji. Nastolatka przewróciła się, wypadła na jezdnię i znalazła się pod kołami volkswagena. Zginęła na miejscu. Śledztwo i proces miały odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za to, że nieukończona ścieżka nie została właściwie zabezpieczona.

Na ławie oskarżonych urzędnicy i osoby nadzorujące budowę

Akt oskarżenia objął cztery osoby związane z inwestycją. Wśród nich znaleźli się ówczesny burmistrz Bielan Tomasz Mencina, dziś wiceprezydent Warszawy, jego zastępca Artur W., a także inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy. W lutym żoliborski sąd uniewinnił Mencinę i jego byłego zastępcę. Winę przypisał natomiast dwóm pozostałym oskarżonym - osobom odpowiedzialnym za nadzór i prowadzenie budowy. Obaj usłyszeli wyroki roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, a sąd zakazał im też wykonywania funkcji związanych z nadzorem budowlanym i kierowaniem inwestycjami.

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Prokuratura chce, by sąd jeszcze raz zbadał sprawę

Śledczy nie zgadzają się jednak z uniewinnieniem byłego burmistrza Bielan i jego zastępcy. W środę prokuratura potwierdziła, że skierowała apelację w tej części wyroku.

- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wniosła apelację na niekorzyść oskarżonych Tomasza M. i Artura W. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Apelacja ma związek z błędami w ustaleniach faktycznych. To oznacza, że sprawa śmierci 16-latki jeszcze się nie kończy.

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