Ewakuacja 861 osób ze szkoły! Straż i ratownicy na miejscu

2025-10-02 14:02

To nie jest spokojny czwartek w Piasecznie (województwo mazowieckie). Konieczna była ewakuacja z budynku szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego. Na miejscu pojawili się strażacy i ratownicy medyczni. Placówkę opuściło ponad 850 osób. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Piaseczno: Ewakuacja szkoły podstawowej

Alarm w szkole pojawił się przed godziną 11:00. Z informacji przekazanych przez autorów strony "Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński) na Facebooku wynika, że dwie osoby źle się poczuły.

- Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o natychmiastowej ewakuacji. Budynek opuściło 861 osób - uczniowie oraz nauczyciele. Wszyscy zostali bezpiecznie przeprowadzeni na boisko szkolne, gdzie oczekiwali na zakończenie działań ratunkowych. Na miejsce przyjechały trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz kilka zastępów straży pożarnej - czytamy we wspominanym wpisie.

- Najpierw złe samopoczucie zgłosiły dwie osoby, później kolejne 30 - mówi w rozmowie z piasecznonews.pl mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Po ok. godzinie wszyscy wrócili do szkoły. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia miejscowa policja. Wstępnie mówi się o rozpyleniu gazu pieprzowego.

