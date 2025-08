Pielgrzymi zablokują ulice Warszawy. Utrudnienia i zamknięte ulice

Już we wtorek i w środę wierni wyruszą na szlak! Warszawskie pielgrzymki zmierzają do Częstochowy, a to oznacza spore zmiany w organizacji ruchu. Ratusz apeluje do kierowców o cierpliwość i ostrożność. Gdzie trzeba uważać?

i Autor: ŁUKASZ GRYGIEL Pielgrzymi na Jasną Góre dotrą 25 sierpnia