Pijana lekarka przyjmowała pacjentów! Szok w Pułtusku

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-20 16:00

Szokujące sceny w szpitalu w Pułtusku. Lekarka pełniąca dyżur w nocnej pomocy lekarskiej miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu! Policję zaalarmowano w trakcie dyżuru. Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń. Urządzenie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie medyczki. Sprawą zajęła się prokuratura, która bada, czy pacjenci byli narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

i

Autor: Pixabay.com

Do zdarzenia doszło 15 marca w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med. w Pułtusku. Jak wynika z ustaleń śledczych, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o lekarzu przyjmującym pacjentów w stanie nietrzeźwości. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Policjanci zastali lekarkę podczas pracy. Funkcjonariusze zdecydowali o sprawdzeniu jej trzeźwości. Wynik badania był alarmujący. Urządzenie wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 1,20 mg/l.

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku nadzoruje dochodzenie prowadzone w sprawie narażenia pacjentów Nocnej Pomocy Lekarskiej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez pełniącą dyżur lekarz I. L. − przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Po ujawnieniu sprawy dyżur lekarki został natychmiast przerwany.

Niezwłocznie wstrzymano prace oddziału nocnej pomocy lekarskiej. O zdarzeniu został powiadomiony koordynator, który natychmiast zorganizował zastępstwo za lekarza dyżurującego − poinformowała prokuratura.

Jak ustalono, zanim interweniowała policja, lekarka zdążyła przyjąć aż 23 pacjentów. Została także poddana kolejnym badaniom alkomatem. Wyniki wciąż wskazywały na obecność alkoholu: I badanie − 1,05 mg/l, II badanie − 1,06 mg/l, III badanie − 1,01 mg/l, IV badanie − 0,98 mg/l.

Śledczy zabezpieczyli dokumentację medyczną dotyczącą pacjentów przyjętych tamtej nocy.

W toku postępowania zwrócono się do Szpitala Gajda-Med. o nadesłanie dokumentacji medycznej [kart medycznych oraz rejestru] pacjentów przyjętych w dniu 15 przez lekarz I. L. − poinformowała rzecznik.

To jednak dopiero początek postępowania. Prokuratura planuje teraz przesłuchać pacjentów, którym podczas dyżuru lekarka udzielała pomocy. − W dalszej fazie postępowania planowane jest przesłuchanie w charakterze świadków osób, którym lekarz nocnej pomocy lekarskiej udzieliła pomocy medycznej − przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Jeśli potwierdzi się, że pacjenci byli narażeni na niebezpieczeństwo, lekarka może ponieść odpowiedzialność karną. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Sonda
Czy chodzisz regularnie do lekarza, by się przebadać?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki