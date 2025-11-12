Brali łapówki, wystawiali zwolnienia. Lekarz i pielęgniarz staną przed sądem

W Pułtusku rozpocznie się proces w sprawie wystawiania zwolnień i recept za łapówki

Oskarżeni to lekarz, pielęgniarz oraz pacjenci, którym zarzuca się łącznie 517 przestępstw.

Medycy mieli przyjąć ok. 40 tys. zł łapówek za fałszowanie dokumentacji.

Łapówki za lewe L4 i recepty? Szokujące ustalenia śledztwa w Pułtusku

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2019–2020 lekarz i pielęgniarz z Centrum Medycznego Gajda-Med w Pułtusku nieźle zarobili, wystawiając zaświadczenia lekarskie i recepty bez przeprowadzania badań. Pacjenci mieli płacić za zaświadczenia z zakresu medycyny pracy, druki L4 oraz recepty na leki refundowane.

Medycy z zarzutami. Pacjenci też

Akt oskarżenia obejmuje łącznie 517 przestępstw i dotyczy siedmiu osób, zarówno z personelu medycznego, jak i spośród pacjentów, którzy wręczali łapówki. - Przedstawiono im zarzuty popełnienia przestępstw poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzależnienie wykonania czynności służbowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną od otrzymania korzyści majątkowej oraz zarzuty oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Były burmistrz skazany za łapówki. Policja pokazała, jak wziął 50 tysięcy złotych! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co im grozi? Zaskakujące wyjaśnienia

Oskarżeni przyznali się częściowo do winy, ale ich wyjaśnienia są sprzeczne z zebranymi przez śledczych dowodami. Co im grozi? Ich przyszłość zdecydowanie nie maluje się w ciepłych barwach, bowiem grozi im zamieszkanie w zimnej celi - w dodatku na długie lata. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz obowiązek naprawienia szkody na rzecz NFZ i ZUS.

- Pierwsza rozprawa ma odbyć się 14 listopada – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.