Pijany jak bela potrącił pieszą i uciekł. 18-latka w szpitalu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-20 14:14

W Żyrardowie doszło do dramatycznego zdarzenia. Pijany kierowca potrącił na przejściu dla pieszych 18-letnią Ukrainkę i uciekł z miejsca wypadku. Dzięki szybkiej reakcji świadków, mężczyzna został zatrzymany i przekazany w ręce policji. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawcy grozi wieloletnie więzienie.

Pijany jak bela potrącił pieszą i uciekł. 18-latka w szpitalu

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Żyrardowie pijany kierowca potrącił 18-letnią pieszą na przejściu, po czym uciekł z miejsca wypadku.
  • Dzięki interwencji świadków, policja zatrzymała 45-letniego sprawcę, który miał 2,7 promila alkoholu we krwi.
  • Poszkodowana Ukrainka trafiła do szpitala, a kierowcy grozi wieloletnie więzienie i utrata prawa jazdy. Jakie konsekwencje poniesie?

Żyrardów: Pijany kierowca potrącił pieszą i uciekł

Do zdarzenia doszło w czwartek (15 stycznia), około godziny 20, na ulicy Jaktorowskiej w Żyrardowie. Jak informuje sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, 45-letni kierowca Nissana potrącił 18-letnią pieszą na przejściu dla pieszych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

18-latka trafiła do szpitala

Poszkodowana 18-latka, obywatelka Ukrainy, z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala na dalsze badania i leczenie. Szybka reakcja świadków okazała się kluczowa w ujęciu sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom policji.

Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka

Polecany artykuł:

6-letni chłopiec zginął w Warszawie. Jest nagranie z wypadku. Tak do niego dosz…

Prawie 3 promile w organizmie

Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Żyrardowa miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Policjanci ustalili, że mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, w tym nieudzielenie pomocy ofierze wypadku, spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości oraz korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pijany pirat drogowy z Żyrardowa z 57 punktami karnymi

Za popełnione wykroczenia, kierowca otrzymał aż 57 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia, 45-latkowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Wiemy, kim jest 6-letni chłopiec, który zginął w wypadku w Warszawie. Ludzie pł…
Śmiertelny wypadek na Grochowskiej. Nie żyje przedszkolak z Warszawy.
30 zdjęć
Sonda
Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych i naćpanych kierowców?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
ŻYRARDÓW
PIJANY KIEROWCA