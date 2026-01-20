Pijany jak bela potrącił pieszą i uciekł. 18-latka w szpitalu

W Żyrardowie pijany kierowca potrącił 18-letnią pieszą na przejściu, po czym uciekł z miejsca wypadku.

Dzięki interwencji świadków, policja zatrzymała 45-letniego sprawcę, który miał 2,7 promila alkoholu we krwi.

Poszkodowana Ukrainka trafiła do szpitala, a kierowcy grozi wieloletnie więzienie i utrata prawa jazdy. Jakie konsekwencje poniesie?

Żyrardów: Pijany kierowca potrącił pieszą i uciekł

Do zdarzenia doszło w czwartek (15 stycznia), około godziny 20, na ulicy Jaktorowskiej w Żyrardowie. Jak informuje sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, 45-letni kierowca Nissana potrącił 18-letnią pieszą na przejściu dla pieszych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

18-latka trafiła do szpitala

Poszkodowana 18-latka, obywatelka Ukrainy, z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala na dalsze badania i leczenie. Szybka reakcja świadków okazała się kluczowa w ujęciu sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom policji.

Tak doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. 6-letni chłopiec zginął na placu Szembeka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prawie 3 promile w organizmie

Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Żyrardowa miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Policjanci ustalili, że mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, w tym nieudzielenie pomocy ofierze wypadku, spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości oraz korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pijany pirat drogowy z Żyrardowa z 57 punktami karnymi

Za popełnione wykroczenia, kierowca otrzymał aż 57 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia, 45-latkowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności.