Pijany kierowca gnał przez Radom. Kilkuletnie dziecko na siedzeniu pasażera

Pijacki rajd przez Radom

We wtorek, 17 czerwca, na skrzyżowaniu ulic Grzecznarowskiego i Niemcewicza w Radomiu, patrol drogówki zatrzymał do kontroli kierującego fordem. Powodem interwencji było drastyczne przekroczenie prędkości. Pirat drogowy jechał z prędkością 112 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h! Policjanci od razu wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło najgorsze podejrzenia.

Blisko 1,5 promila i dziecko w aucie

Badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie 44-letniego kierowcy. To jednak nie był koniec szokujących odkryć. Okazało się, że samochód nie ma aktualnych badań technicznych, a na dodatek nieodpowiedzialny kierowca przewoził w aucie kilkuletnie dziecko!

Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu surowa kara, nawet do trzech lat pozbawienia wolności.