Pijany pędził na motocyklu. W czasie wypadku urwało się koło. Kierowca w szpitalu

2025-09-12 9:03

W Stryjewie Wielkim pijany 38-latek pędził na motocyklu marki Suzuki, aż nagle stracił panowanie nad maszyną i wbił się w betonowy przepust. W wyniku uderzenia koło odpadło od motocykla, a kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Ale to nie koniec. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.

Autor: Policja Piaseczno/ Materiały prasowe
Dramatyczny wypadek w Stryjewie Wielkim

We wtorek, 9 września, około godziny 19:30, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o strasznym wypadku w miejscowości Stryjewo Wielkie. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji. To, co tam zastali, zmroziło im krew w żyłach.

Jak ustalili funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, 38-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, kierując motocyklem marki Suzuki, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna zjechała na pobocze i z impetem uderzyła w betonowy przepust. Siła uderzenia była tak duża, że w motocyklu urwało się koło.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Ponad 1,5 promila. Pijany kierowca w szpitalu

Policjanci od razu wyczuli od kierowcy silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko to potwierdziło – 38-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie! Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przetransportowany do szpitala. Tam pobrano od niego krew do dalszych badań.

Konsekwencje jazdy po alkoholu – więzienie, zakaz i wysoka grzywna

„Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.” – przypomina asp. Magda Sakowska z KPP w Ciechanowie.

