Pijany pędził na motocyklu. W czasie wypadku urwało się koło. Kierowca w szpitalu

Dramatyczny wypadek w Stryjewie Wielkim
We wtorek, 9 września, około godziny 19:30, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o strasznym wypadku w miejscowości Stryjewo Wielkie. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji. To, co tam zastali, zmroziło im krew w żyłach.
Jak ustalili funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, 38-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, kierując motocyklem marki Suzuki, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna zjechała na pobocze i z impetem uderzyła w betonowy przepust. Siła uderzenia była tak duża, że w motocyklu urwało się koło.
Policjanci od razu wyczuli od kierowcy silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko to potwierdziło – 38-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie! Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przetransportowany do szpitala. Tam pobrano od niego krew do dalszych badań.
Konsekwencje jazdy po alkoholu – więzienie, zakaz i wysoka grzywna
„Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.” – przypomina asp. Magda Sakowska z KPP w Ciechanowie.