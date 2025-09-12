Pijany pędził na motocyklu. W czasie wypadku urwało się koło. Kierowca w szpitalu

Dramatyczny wypadek w Stryjewie Wielkim

We wtorek, 9 września, około godziny 19:30, dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o strasznym wypadku w miejscowości Stryjewo Wielkie. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji. To, co tam zastali, zmroziło im krew w żyłach.

Jak ustalili funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, 38-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, kierując motocyklem marki Suzuki, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna zjechała na pobocze i z impetem uderzyła w betonowy przepust. Siła uderzenia była tak duża, że w motocyklu urwało się koło.

Ponad 1,5 promila. Pijany kierowca w szpitalu

Policjanci od razu wyczuli od kierowcy silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko to potwierdziło – 38-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie! Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przetransportowany do szpitala. Tam pobrano od niego krew do dalszych badań.

Konsekwencje jazdy po alkoholu – więzienie, zakaz i wysoka grzywna

„Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.” – przypomina asp. Magda Sakowska z KPP w Ciechanowie.