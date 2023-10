Ukrywał się nad morzem. Został doprowadzony do aresztu

Warszawa. Pijany przejechał kradzionym rowerem na czerwonym

Mundurowi po zatrzymaniu mężczyzny znaleźli w jego torbie specjalne nożyce i przecięte zabezpieczenie rowerowe. - Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do ochockiej komendy. Dalsze czynności wykazały, że podejrzany był już wcześniej notowany do licznych kradzieży mienia, w tym rowerów. Nie był w stanie jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia jednośladu. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w organizmie. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 30-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży – informuje mł. asp. Anna Wójcik z policji. Do tego mężczyzna odpowie za wykroczenia drogowe.

Policja szuka właściciela roweru

Mundurowi nie ustalili do kogo należy skradziony rower. Jeśli rozpoznajesz jednoślad skontaktuj się z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 723 93 45 lub pod całodobowym numerem 47 723 93 50. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

i Autor: policja Pijany przejechał kradzionym rowerem na czerwonym świetle. Wszystko na oczach policji