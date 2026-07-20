Pijany kierowca autobusu wiózł pasażerów. Miał blisko promil alkoholu

63-letni kierowca autobusu podmiejskiego został zatrzymany do kontroli w Sokołowie Podlaskim w ramach akcji „Trzeźwość Lokalnie”. Mężczyzna przewoził pasażerów, mimo że znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miał w organizmie niespełna promil alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pasażerów do miejsca docelowego dowiózł inny kierowca.

Do zdarzenia doszło dziś, 20 lipca, około godziny 6.35. Policjanci z Sokołowa Podlaskiego prowadzili działania w ramach akcji „Trzeźwość Lokalnie”. W pewnym momencie zatrzymali do rutynowej kontroli autobus podmiejski przewożący pasażerów.

Badanie stanu trzeźwości 63-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego nie pozostawiło wątpliwości. Mężczyzna miał w organizmie niespełna promil alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Na miejsce wezwano drugiego kierowcę, który przejął autobus i bezpiecznie dowiózł pasażerów do celu podróży.

Pijany kierowca może spędzić kilka lat za kratkami

63-latek odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd może również orzec obowiązek wpłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

– Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. W tym przypadku szczególnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu mogło narazić na niebezpieczeństwo pasażerów. Policjanci konsekwentnie będą eliminować z dróg osoby, które lekceważą obowiązujące przepisy i narażają bezpieczeństwo innych – powiedziała mł. asp. Aneta Szurowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.