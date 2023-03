Pijany zwiewał policji przez dwa powiaty! Szaleńczy pościg pod Legionowem

Legionowo. Pościg za kierowcą, uciekał przez dwa powiaty

Kilka minut po północy policjanci z legionowskiej drogówki dali znać kierującemu osobowym renault, żeby się zatrzymał. W tym momencie mężczyzna wcisnął gaz do dechy i zaczął im uciekać! - Policjanci rozpoczęli pościg, który swój początek miał w Legionowie, a zakończył się na terenie powiatu wołomińskiego. Podczas ucieczki pirat drogowy znacząco przekraczał dozwoloną prędkość, jechał całą szerokością jezdni, poruszał się autem pod prąd, tym samym narażając życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad pojazdem i auto zjechało do przydrożnego rowu. Mężczyzna próbował ratować się jeszcze ucieczką pieszo, jednak po chwili został zatrzymany – opisuje akcję kom. Justyna Stopińska z policji w Legionowie.

Kierowcą renault okazał się być 36-letni mieszkaniec powiatu radomskiego. Miał wiele powodów, by nie zatrzymywać się do kontroli. - W momencie zatrzymania był nietrzeźwy co potwierdziło badanie alkomatem wskazując w jego organizmie promil alkoholu. Ponadto miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, została również wydana decyzja administracyjna o cofnięciu mu uprawnień do kierowania. Jakby tego był mało, 36-latek, był poszukiwany nakazem doprowadzenia wydanym przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, celem odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 365 dni – wylicza kom. Stopińska.

Zatrzymany usłyszał litanię zarzutów. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do policyjne kontroli oraz narażenie innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.