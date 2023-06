Pił i śpiewał podczas jazdy. Policjantom powiedział wprost: Nie będę dmuchał, bo jestem pijany

Tadeusz zarąbał żonę siekierą. Nie pójdzie do więzienia?! Sąd ma wątpliwości

Pił i śpiewał podczas jazdy

Sytuacja miała miejsce w miniony we wtorek (31 maja) około godz. 19:40. Jednego z kierowców zaniepokoiło zachowanie innego uczestnika ruchu, który kierując hondą pił piwo, śpiewał i krzyczał. Zawiadomił policję i na bieżąco przekazywał mundurowym informację o kierunku jazdy.

- Jeden z patroli zauważył wskazany pojazd na Alei Solidarności. Kierujący jechał w kierunku Targówka, na wysokości Szwedzkiej zawrócił i kontynuował jazdę w kierunku ul. Targowej. Policjanci zatrzymali hondę do kontroli. Za kierownicą siedział 37-letni obywatel Gruzji - przekazała kom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Od mężczyzny czuć było silny zapach alkoholu. Mundurowi zauważyli też, że w uchwycie na kubek było otwarte piwo. - Mężczyzna śmiał się, zachowywał się irracjonalnie. Gdy policjanci chcieli sprawdzić jego trzeźwość, oświadczył, że nie będzie dmuchał w alkomat, bo jest pijany i przyznaje się do tego - poinformowała kom. Paulina Onyszko.

Co więcej, zgłaszając - funkcjonariusz SOP-u niebędący na służbie - oświadczył, że widział, jak mężczyzna pije piwo w trakcie jazdy.

Gruzin zatrzymany

Mundurowi zatrzymali obywatela Gruzji do wyjaśnienia, a jego pojazd trafił na policyjny parking. W komendzie przy ul. Jagiellońskiej funkcjonariusze zbadali 37-latka alkomatem. Miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy.

Mężczyzna zachowywał się lekceważąco wobec policjantów. - Nie wykonywał ich poleceń, nie odpowiadał na zadawane pytania. Twierdził, że jest kolegą pewnego polityka, z którym utrzymuje prywatne relacje i policjanci będą mieli problemy - wyjaśniła kom. Paulina Onyszko.

Pijany 37-latek trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może grozić mu za to do 2 lat pozbawienia wolności.