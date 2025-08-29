Pilna konferencja prokuratury po wypadku F-16 w Radomiu. Odnaleziono czarną skrzynkę

Katastrofa F-16 w Radomiu. Nie żyje major Maciej „Slab” Krakowian

Na lotnisku w Radomiu doszło do tragedii, jakiej polskie siły powietrzne jeszcze nie znały. W czwartek (28 sierpnia) około godziny 19:30 rozbił się samolot F-16 Tiger Demo Team Poland. Maszyna uderzyła w pas startowy z ogromną prędkością, a pilot − major Maciej „Slab” Krakowian − zginął na miejscu. Nie zdążył się katapultować.

Był to lot treningowy przed Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show 2025, które miały rozpocząć się już za kilka dni. Katastrofa natychmiast wstrząsnęła opinią publiczną i wojskowymi. − Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Pilot nie przeżył. To pierwsza katastrofa polskiego F-16. Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny − komentował minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Na miejsce tragedii przyjechał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Już wtedy było jasne, że sprawą zajmie się prokuratura wojskowa. W nocy i w piątek rano trwały intensywne czynności procesowe.

Prokuratura potwierdza: czarna skrzynka została zabezpieczona

Podczas piątkowej konferencji prasowej (29 sierpnia) przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, poinformował, że odnaleziono tzw. czarną skrzynkę samolotu – rejestrator lotu. Zabezpieczyła ją Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Jak przekazał prok. Skiba, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone specjalistyczne badania, najprawdopodobniej poza granicami Polski.

Jednocześnie potwierdzono, że ciało majora Macieja Krakowiana zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie, gdzie jeszcze tego samego dnia rozpoczęto szczegółowe badania z użyciem specjalistycznej aparatury, w tym tomografu. Planowana była także sekcja zwłok z udziałem prokuratora, aby jak najszybciej ciało mogło zostać wydane rodzinie.

– Planujemy przeprowadzenie w dniu dzisiejszym, przy udziale prokuratora, sekcji zwłok zmarłego, tak aby jak najszybciej jego ciało mogło być wydane osobom najbliższym – potwierdził prok. Skiba.

Ogromny teren zniszczeń

Jak relacjonował prokurator Skiba, skala katastrofy jest ogromna. Maszyna, uderzając w ziemię, dwukrotnie w kształcie elipsy przekroczyła pas startowy – na długości od 700 do 1000 metrów i szerokości około 200 metrów. – Kilkudziesięciu funkcjonariuszy, zarówno prokuratury, jak i straży oraz żandarmerii wojskowej prowadzi tam szczegółowe oględziny – podkreślił.

– Do przeprowadzenia oględzin na terenie bazy w Radomiu zostało oddelegowanych 14 prokuratorów. Jest to podyktowane bardzo dużym terenem, około 20 hektarach. Po przejściu około kilometra pasa startowego widzieliśmy bardzo dużo części samolotu, które muszą zostać zoględzinowane – dodał.

– Odbyło się zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej pilota, który poniósł śmierć w tej katastrofie. Przesłuchani zostali świadkowie, którzy byli w obsłudze naziemnej w Krzesinach, jak również technik tego samolotu – podsumował.

