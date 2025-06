Pilne informacje o stanie zdrowia Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura zabrała głos

Jak informowaliśmy wcześniej, G. był podłączony do respiratora po próbie samobójczej w greckim areszcie. – Prokuratura uzyskała informacje od strony greckiej, że podejrzany został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na inny oddział tego szpitala z uwagi na poprawę stanu zdrowia – przekazał w czwartek (5 czerwca) „Super Expressowi” prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku. Dodał jednak, że nie wiadomo w jakim dokładnie stanie jest nastolatek. Jest cały czas pod eskortą tamtejszej policji.

Prok. Maliszewski odniósł się też do sprawy ekstradycji 17-latka do Polski. – Procedura związana z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania jest w toku. Mamy potwierdzoną informację, że obrona złożyła zażalenie na postanowienie sądu I instancji i jest ono w trakcie rozpatrywana przez sąd grecki – mówi rzecznik.

Bartosz G. został zatrzymany w Grecji w połowie maja po kilku dniach międzynarodowych poszukiwań. Śledczy podejrzewają go o dokonanie zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Ciało nastolatki znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu stolarskiego w Mławie (woj. mazowieckie), gdzie według ustaleń miało dojść do zbrodni. Dziewczyna miała rany kłute oraz obrażenia świadczące o brutalnym pobiciu. Po zatrzymaniu rozpoczęto procedurę ekstradycji do Polski, jednak została ona zawieszona po próbie samobójczej podejrzanego. Z uwagi na młody wiek grozi mu do 30 lat więzienia.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie