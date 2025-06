Bartosz walczy o życie w szpitalu. Jest podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy

DRAMATYCZNE WIEŚCI

17-letni Bartosz G. walczy o życie w szpitalu. Jest podejrzany o brutalne zabójstwo Mai z Mławy

Bartosz G., 17-latek podejrzany o brutalne zabójstwo Mai z Mławy, próbował odebrać sobie życie w greckim więzieniu. Chłopak nie chce wracać do Polski, gdzie czeka go proces i nawet 30 lat więzienia. Jak słyszymy, jego stan zdrowia nic nie zmienia − po powrocie do zdrowia, czeka go ekstradycja do kraju.