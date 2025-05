Potworne zabójstwo

Ekstradycja Bartosza G. Szczegóły zbrodni popełnionej przez 17-latka wstrząsnęły greckim sądem

Zabójca 16-letniej Mai z Mławy (woj. mazowieckie) wraca do Polski. Sąd Apelacyjny w Salonikach w Grecji zgodził się na ekstradycję 17-letniego Bartosza G., mimo że ten błagał, by pozostać w Grecji – bał się linczu. Płakał, tłumaczył, że boi się o życie. Ale łzy nie przekonały sądu. Wtedy Bartosz G. próbował popełnić samobójstwo w areszcie i trafił do szpitala w Salonikach.