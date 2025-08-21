Pilny komunikat sanepidu! Skażenie wody w zielonej oazie pod Warszawą

Skażona woda w Podkowie Leśnej

W środę, 20 sierpnia 2025 roku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim poinformowała o przekroczeniu dopuszczalnych norm mikrobiologicznych w próbkach wody pobranych w Podkowie Leśnej. Konkretnie, wykryto obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków.

„W dniu 20 sierpnia 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii grupy coli (6 NPL/100 ml), podczas gdy najwyższa dopuszczalna zawartość tego parametru wynosi 0 NPL/100 ml, oraz bakterii enterokoki (2 jtk/100 ml), podczas gdy najwyższa dopuszczalna zawartość tego parametru wynosi 0 jtk/100 ml zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Apel do mieszkańców

Sanepid wydał jasne i stanowcze wytyczne dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Woda z kranu jest obecnie niebezpieczna i nie może być używana do celów spożywczych ani higienicznych.

Oto szczegółowa lista zakazów:

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

Mimo poważnego zagrożenia, woda z kranu może być wykorzystywana do niektórych celów:

Prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Celu sanitarnego, tj. spłukiwania WC.

Zastępcze źródło wody

Urząd Miasta Podkowa Leśna zapewnia, że podjęto natychmiastowe działania w celu rozwiązania problemu. Przeprowadzono dezynfekcję wodociągu oraz rozpoczęto płukanie sieci wodociągowej. Dodatkowo, wstrzymano tłoczenie wody z lokalnej Stacji Uzdatniania Wody i uruchomiono dostawę wody od zewnętrznego dostawcy – BPWIK sp. z o.o.

„W związku z otrzymaną dziś informacją z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim o przekroczeniu dopuszczalnych norm mikrobiologicznych w próbkach wody, Miasto Podkowa Leśna niezwłocznie podjęło działania naprawcze. Przeprowadzono dezynfekcję wodociągu oraz rozpoczęto płukanie sieci wodociągowej.”

Kiedy woda będzie zdatna do spożycia?

Sytuacja jest dynamiczna, a władze miasta i sanepid na bieżąco monitorują jakość wody. Mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani o wszelkich zmianach i dalszych krokach. Do tego czasu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i unikać spożywania wody z kranu.

„Niezwłocznie poinformujemy Państwa o kolejnych krokach i zmianach sytuacji. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu” - czytamy w komunikacie.