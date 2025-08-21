Zabytkowy drewniak w Warszawie otrzyma drugie życie. Oficyna Burkego w remoncie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-21 11:27

Praga-Północ kryje architektoniczne skarby, a jednym z nich jest zabytkowa oficyna Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26. Ten drewniany budynek z 1890 roku przechodzi właśnie gruntowny remont, który przywróci mu dawny blask i... kolory! Jak informuje Stołeczny Konserwator Zabytków, to był ostatni moment na ratunek dla tego kawałka historii.

Super Express Google News

Ostatni dzwonek dla drewniaka

To był dosłownie ostatni moment! Tak zgodnie twierdzą eksperci. Stan techniczny drewnianej oficyny Burkego z 1890 roku był przerażający. Zniszczenia były ogromne.

Jak informuje Stołeczny Konserwator Zabytków: "Zniszczenia części drewnianych elementów przez owady i wilgoć są ogromne, dlatego specjalna komisja konserwatorska dokonuje ich selekcji, tak aby zachować jak najwięcej fragmentów oryginalnych".

Mały budżet, jaki przeznaczono na budowę tego czynszowego budynku dla klasy robotniczej, sprawił, że często stosowano materiały z odzysku, co tylko pogarszało sprawę.

Obecny remont konserwatorski to prawdziwa operacja ratunkowa. Po zdjęciu szalówki i skuciu tynków, oczom konserwatorów ukazała się pełna skala zniszczeń. Konstrukcja budynku, wykonana w technologii sumikowo-łątkowej, więźba dachowa i belki stropowe były w fatalnym stanie. 

Przepiękny zabytkowy bruk odkryty w Warszawie!

Polecany artykuł:

Tajemnice Pałacu Kultury i Nauki. Najwyższy zabytek w Polsce ma 70 lat

Drewniak był kolorowy

Podczas badań konserwatorskich odkryto pierwotną, barwną kolorystykę budynku! I to nie byle jaką! Jak donosi Stołeczny Konserwator Zabytków: „A teraz ciekawostka. Drewniak był kolorowy – to znaczy brązowy z zieloną stolarką okienną i drzwiową. Te kolory powrócą!".

Ale to nie koniec niespodzianek! Na niektórych wewnętrznych ścianach budynku zachowała się barwna polichromia. Konserwatorzy, z zegarmistrzowską precyzją, przed skuciem tynków wykonali transfery najcenniejszych wymalowań. Po remoncie wrócą one na swoje miejsce, a pozostałe zostaną zrekonstruowane. 

Perła Pragi, która przetrwała wieki

Oficyna Burkego to zabytkowy, drewniany budynek, znajdujący się przy ulicy Kawęczyńskiej 26 w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie. Jest to jeden z nielicznych reliktów drewnianej zabudowy Pragi, który przetrwał zawieruchy historii.

Oficyna powstała około 1900 roku jako najstarsza część zespołu mieszkalnego Edmunda Burkego i Józefa Wągrowskiego. Budynek stoi wzdłuż wschodniej granicy posesji, szczytem do ulicy Kawęczyńskiej. Co ciekawe, murowany budynek frontowy zespołu nie zachował się do naszych czasów.

Oficyna Burkego to jednotraktowy, jednopiętrowy budynek z 10-osiową fasadą. Drzwi wejściowe znajdują się na drugiej i dziewiątej osi. Budynek posiada pulpitowy dach oraz drewniane zdobienia w pasie poddasza i pod gzymsami parapetowymi. Ściana od strony ulicy jest ślepa.

Po 1945 roku budynek stał się domem komunalnym. W 2015 roku został wpisany do rejestru zabytków jako relikt mieszkalnej architektury drewnianej i jedno z nielicznych materialnych świadectw dawnej formy zabudowy Pragi. Jest to jeden z zaledwie dwóch drewnianych budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX wieku, które zachowały się na Pradze-Północ (drugi znajduje się przy ul. Środkowej 9).

W 2016 roku z budynku wyprowadził się ostatni lokator. W 2019 roku oficyna miała zapadnięty dach, zniszczone stropy i odchylone od pionu ściany. 

Polecany artykuł:

Zabytkowy ogród w Warszawie otwarty dla wszystkich. Zobacz, jak wygląda to cudo!
Budynek od strony ul. Kawęczyńskiej (2019)
9 zdjęć
Sonda
Czy lubisz zwiedzać zabytki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REMONT
DREWNIANY BUDYNEK
ZABYTEK
WARSZAWA