Pirat drogowy potrącił policjanta! "Przeciągnął go kilkaset metrów i odjechał"

Pijany kierowca potrącił policjanta i ciągnął go po ulicy w Warszawie. Szokujące szczegóły

Do zdarzenia doszło w czwartek (3 lipca) wieczorem. O tej groźnej sytuacji informowała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans". - Po godz. 20.00 na ul. Marysińskiej na Wawrze w trakcie próby zatrzymania do kontroli policjant został potrącony i ciągnięty po jezdni przez ponad 100 metrów. 43-letni funkcjonariusz ma powierzchowne urazy głowy, barku i ramienia. Został przewieziony do szpitala – czytamy w treści wpisu.

Stołeczni policjanci potwierdzają to zdarzenie. — Policjanci podjęli interwencję z uwagi na zgłoszenie podejrzenia, że kierujący fiatem znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W trakcie interwencji, kiedy kierowca zatrzymał się do kontroli, w pewnym momencie gwałtownie ruszył. Nie zważając na polecenia wydawane przez policjanta, przeciągnął go przez kilkaset metrów i odjechał — powiedziała cytowana przez „Fakt” Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Mundurowi ruszyli w pościg za kierowcą i zatrzymali go niedługo później. Badanie alkomatem wykazało, że pirat drogowy miał ok. 2 promili. Mężczyzna został zatrzymany, a gdy wytrzeźwieje, będą z nim wykonywane kolejne czynności.

Co ze zdrowiem poszkodowanego policjanta?

Co ze zdrowiem poszkodowanego policjanta? Funkcjonariusz trafił do szpitala, przeszedł badania, ale hospitalizacja nie była konieczna. Policjant został wypisany do domu, obecnie jest na zwolnieniu lekarskim.

Źródło: Fakt / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans"

