Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Ewangelia św. Łukasza na Wigilię 2025 [TEKST]

2025-12-24 14:43

Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, wielu Polaków zasiądzie do wigilijnego stołu, by wspólnie z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi kosztować pysznych potraw wigilijnych. Nim jednak przystąpimy do spożywania posiłków, zgodnie z tradycją, należy przeczytać fragment Ewangelii św. Łukasza. Jaki jest tekst Pisma Świętego na Wigilię, 24 grudnia 2025? Sprawdź w poniższym artykule.

Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Jaki fragment przeczytać?

Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Ewangelia św. Łukasza na Wigilię 2021 [TEKST]

Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Jaki fragment przeczytać?

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się w momencie, gdy ujrzymy na niebie pierwszą gwiazdkę. To symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która zwiastowała narodziny Jezusa. To ją, według Biblii, ujrzeli Trzej Królowie na wschodniej stronie nieba. Zgodnie z polską, katolicką tradycją kolację wigilijną rozpoczyna się wspólną modlitwą przy stole. W jej czasie należy przeczytać fragment Ewangelii św. Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Później następuje łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz spożywanie postnej wieczerzy. 

Pod okrytym białym obrusem stołem, układa się wiązkę siana, a przy stole zostawia się jedno wolne miejsce, dla niespodziewanego gościa. Wspólne świętowanie Wigilii uzupełniają prezenty, które można znaleźć pod choinką. W tym radosnym świętowaniu nie można jednak zapomnieć o tradycji i modlitwie z Pisma Świętego na Wigilię

Pismo Święte na Wigilię. Ewangelia św. Łukasza na Wigilię - tekst 

Pismo Święte na Wigilię należy przeczytać przed rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy, a po ujrzeniu pierwszej gwiazdki. Należy przeczytać fragment Ewangelii św. Łukasza, który zamieszczamy w tym artykule. Pismo Święte na Wigilię - tekst poniżej.

– W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. – Amen. - tymi słowami należy rozpocząć modlitwę i czytanie Pisma Świętego w Wigilię.

Ewangelia na Wigilię, 24.12.2025:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. – Oto Słowo Pańskie. – Chwała Tobie, Chryste.

Po przeczytaniu Pisma Świętego na Wigilię można przystąpić do wigilijnej wieczerzy.

