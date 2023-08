PKP Intercity podało nowe czasy przejazdów. Ale pęd! Deutsche Bahn może się schować

PKP Intercity: Tyle pojadą pociągi z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta. Ale pęd!

Pociągi PKP Intercity osiągną zawrotną prędkość. Właśnie wyciekły najnowsze rozkłady jazdy pociągów, które wejdą w życie od 3 września. To, czym chwali się PKP Intercity sprawia, że Deutsche Bahn może się schować! Czasy przejazdów na polskiej kolei będą bowiem dorównywać niemieckim standardom. Zaledwie 2 godziny i 10 minut pojadą pociągi na najbardziej obleganej trasie w kraju - między Warszawą a Krakowem. Z kolei najszybszy pociąg trasę z Krakowa do Gdańska pokona w 4 godziny i 50 minut - poinformowało PKP Intercity i zaznacza, że to nie koniec rewolucyjnych zmian. Dużo krócej pojadą też pociągi z Warszawy do Wrocławia - pokonają trasę w zaledwie 3 godziny i 33 minuty. Najszybciej pojadą pociągi Pendolino. W rozkładzie jazdy pojawi się także nowe połączenie IC Koziołek z Lublina do Poznania.

PKP Intercity przypomniało, że w czasie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK, przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Czwarta z nich wejdzie w życie 3 września tego roku, która będzie obowiązywała do 11 listopada.

PKP Intericty: Historyczne czasy przejazdów

Narodowy przewoźnik PKP Intercity chwali się, że od nowej korekty rozkładu jazdy pasażerowie krócej będą podróżować między innymi na trasie Kraków Główny – Gdańsk Główny. Najszybszy pociąg przewoźnika pokona ten odcinek w 4 godz. i 50 min. To o 17 min krócej niż dotychczas i o 6 min krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. Dwa składy pokonają tę trasę w 2 godz. i 10 min, co również stanowi rekord na tej trasie.

Z kolei czas przejazdu na trasie Warszawa Centralna – Wrocław Główny skróci się o 16 min. do 3 godz. i 33 min, a o około 20 min. skróci się czas przejazdu między Warszawą Centralną a Poznaniem Głównym.

Rewolucja w PKP Intercity, o jakiej marzyli pasażerowie

Rekordowo krótkie czasy przejazdów to niejedyna nowość wprowadzana przez PKP Intercity. Narodowy przewoźnik kolejowy poinformował o kolejnej rewolucji, na którą pasażerowie czekali od lat. Już od 3 września zwiększy się liczba pociągów, w których podróżni będą mogli wybrać miejsce ze schematu graficznego. Do listy 100 już udostępnionych połączeń obsługiwanych składami wagonowymi z tą funkcją dołączy kolejnych 18 par połączeń. Graficzna rezerwacja miejsc pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu. Do niedawna funkcja ta była dostępna jedynie w spalinowych i elektrycznych zespołach trakcyjnych, które mają stałą liczbę miejsc siedzących. Od połowy lutego tego roku rozwiązanie to dostępne jest również w wybranych składach wagonowych kategorii EIC.