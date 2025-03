Tak ma wyglądać tramwaj na Gocław. Dojedzie do centrum w 20 minut. Warszawa ogłasza przetarg

W nocy z 29 na 30 marca 2025 roku nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. O godzinie 2:00 nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę do przodu, na 3:00. Ta coroczna zmiana może powodować pewne zamieszanie w rozkładach jazdy, ale PKP Intercity zapewnia, że pasażerowie nie muszą się martwić. Przewoźnik przygotował specjalny rozkład jazdy, aby ułatwić podróżowanie w tym czasie. 12 pociągów, które będą w trasie podczas zmiany czasu, dotrą do celu zgodnie z planem.

- Czas przejazdu pociągów PKP Intercity poruszających się po torach w noc z 29 na 30 marca pozostanie taki sam - zapewnia PKP Intercity. Składy, które mają dotrzeć do stacji przed godziną 2:00, będą kursować według zimowego rozkładu jazdy. Pociągi z przyjazdem po godzinie 2:00 pojadą już według letniego rozkładu. Jako przykład PKP Intercity podaje pociąg IC Uznam do Świnoujścia, który odjedzie ze Swarzędza o 1:52, a do Poznania Głównego dotrze o 3:03.

Pociągi PKP Intercity, które będą kursować w nocy zmiany czasu:

TLK 16170/1 KARKONOSZE (Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra): Ostrów Wielkopolski (1:45) - Krotoszyn (3:07) TLK 61170/1 KARKONOSZE (Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia): Kalisz (1:53) - Sieradz (3:26) IC 18170/1 UZNAM (Warszawa Wschodnia - Świnoujście): Swarzędz (1:52) - Poznań Główny (3:03) IC 81170/1 UZNAM (Świnoujście - Warszawa Wschodnia): Świebodzin (1:55) - Zbąszynek (3:08) IC 38170/1 USTRONIE (Kraków Główny - Kołobrzeg): Warszawa Służewiec (1:56) - Warszawa Zachodnia (3:05) IC 83170/1 USTRONIE (Kołobrzeg - Kraków Główny): Iława Główna (1:25) - Działdowo (3:00) IC 38172/3 PRZEMYŚLANIN (Przemyśl Główny - Świnoujście): Opole Główne (1:53) - Brzeg (3:17) IC 83172/3 PRZEMYŚLANIN (Świnoujście - Przemyśl Główny): Brzeg (1:40) - Opole Główne (3:04) EC 56006/7 (461) BALTIC EXPRESS (Gdynia Główna - Praha hl.n.): Poznań Główny (1:50) - Kościan (3:11) EC 65006/7 (460) BALTIC EXPRESS (Praha hl.n. - Gdynia Główna): Poznań Główny (1:41) - Gniezno (3:07) TLK 35170/1 KARPATY (Zakopane - Gdynia Główna): Kraków Główny (0:30) - Częstochowa (3:02) TLK 53170/1 KARPATY (Gdynia Główna - Zakopane): Radomsko (1:39) - Częstochowa (3:03)

PKP Intercity przypomina, że szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów w czasie zmiany czasu można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 22 322 22 22 lub u drużyn konduktorskich w pociągach.