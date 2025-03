Luksusowe pociągi z Trójmiasta do Pragi! Na trasę wyjadą wagony sypialne

Rewolucja drogowa na Pomorzu! Na to czekają kierowcy. Znamy szczegóły

Podróż pociągiem z Trójmiasta do Pragi staje się jeszcze bardziej komfortowa. Od 14 kwietnia, na trasie obsługiwanej wspólnie przez PKP Intercity i České Dráhy, pojawią się wagony sypialne. To dobra wiadomość dla miłośników kolei, którzy cenią sobie wygodę i możliwość komfortowego wypoczynku podczas nocnej podróży. "Połączenie ruszyło zimą, bardzo wielu pasażerów od razu wybrało podróże z PKP Intercity i Kolejami Czeskimi na nowej trasie. Spodziewamy się, że na wiosnę będziemy mieli kolejnych podróżnych, dlatego przygotowaliśmy nową usługę" - powiedział Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Wagony sypialne w Baltic Express. Komfort i poczęstunek w cenie

W ramach pilotażowego programu, wagony sypialne będą kursować do końca wakacji. Do dyspozycji pasażerów oddane zostaną 24 miejsca sypialne, wyposażone w umywalki, lustra i szafy. Dodatkowo, podróżni otrzymają zestaw zawierający ręcznik, mydełko i chusteczki antybakteryjne. Na pasażerów czekają również poczęstunki, dostosowane do rodzaju zarezerwowanego miejsca. W przedziałach single serwowane będą sok, woda, ciasto, baton oraz kawa lub herbata, a w przedziałach double - woda, ciasto oraz kawa lub herbata.

Trójmiasto - Praga. Bilety już w sprzedaży!

- Pociągi Baltic Express w ciągu pierwszych trzech miesięcy pokonały już prawie 640 tys. km, co można porównać do okrążenia globu szesnaście razy - dodał Michał Krapinec, prezes zarządu Czeskich Kolei. Bilety na przejazd pociągiem Baltic Express, w tym również do wagonów sypialnych, są już dostępne w sprzedaży online na stronie intercity.pl, w aplikacji PKP Intercity oraz w kasach biletowych. Ceny biletów z Gdyni zaczynają się od 59,90 euro. Dostępne są również bilety promocyjne w ofercie Super Promo International.