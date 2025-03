Wstrząsające odkrycie na plaży w Sopocie. Ciało zostało wyrzucone przez morze

Rewolucja drogowa na Pomorzu! Na to czekają kierowcy. Znamy szczegóły

W poniedziałek, 17 marca, na plaży w Sopocie, w pobliżu molo, dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono tam ciało mężczyzny. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła redakcja trojmiasto.pl wynika, że zwłoki mogły przebywać w wodzie przez dłuższy czas, zanim zostały wyrzucone na brzeg. "Przed godz. 10 dostaliśmy zgłoszenie o zwłokach mężczyzny, które znajdowały się w odległości około 100 m od mola w kierunku Gdańska" - poinformowała Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.

Tajemnicza śmierć w Sopocie. Kim był mężczyzna?

Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. - Jest to mężczyzna w średnim wieku, a do zgonu doszło najprawdopodobniej około dwa miesiące wcześniej - dodała Lucyna Rekowska. Na polecenie prokuratora ciało zostało przewiezione na sekcję zwłok. Trwa ustalanie tożsamości denata oraz dokładnych okoliczności zdarzenia. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt.

Z Komendą Miejską Policji w Sopocie można skontaktować się:

mailowo: [email protected]

telefonicznie: oficer dyżurny - 47 74 26 222 - całodobowy numer

osobiście: Ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot