PKP zmodernizuje i wybuduje około 200 dworców. "Największy program w historii"

Ambitne plany PKP. Około dwustu dworców do modernizacji i 150 milionów zysku

PKP ma jednak w planach nie tylko inwestycje, ale również zyski. Jak wynika ze sprawozdania zarządu spółki za miniony rok, Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) planują wypracować w tym roku zysk netto w wysokości 150,6 mln zł. W 2023 roku PKP SA miały 72,3 mln zł zysku netto.

Polskie Koleje Państwowe SA są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP SA to jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP SA stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym.

- W 2024 roku PKP SA wypracuje zysk netto w wysokości 150,6 mln zł - poinformowano w sprawozdaniu. Kluczowe pozycje, które według planu wpłyną na poziom wyniku w 2024 roku to:

zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (73,3 mln zł),

przychód z tytułu rozliczenia korzyści uzyskiwanych przez PKP PLK SA z odzysku materiałów porozbiórkowych, w tym w szczególności złomu (90,0 mln zł),

przychody z tytułu opłaty za dostęp do infrastruktury usługowej (95,9 mln zł)

Spółka zakłada, że w strukturze aktywów na koniec tego roku przeważać będą aktywa trwałe, stanowiące 96,5 proc. aktywów ogółem. Wartość tego majątku na koniec 2024 roku wyniesie ok. 16 mld 295,6 mln zł. Największą pozycję w aktywach trwałych stanowią inwestycje długoterminowe o wartości ok. 15 mld 178,9 mln zł - ok. 89,9 proc. aktywów ogółem.

Z kolei po stronie pasywów w planowanej strukturze przeważają kapitały własne, które na koniec 2024 roku wyniosą ok. 12 mld 850,3 mln zł, co stanowi 76,1 proc. pasywów ogółem.

