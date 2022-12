Plaga awarii wodociągowych na Woli. Pękły dwie rury, woda zalała ulicę. Gigantyczne utrudnienia

Układ niżowy Franciszka nadciąga do Warszawy! Odliczamy godziny do wielkiej odwilży

Warszawa. Potężne awarie na Woli. Pękły dwie rury, ulice zalane

To pechowy dzień dla wodociągów. W krótkim odstępie czasu w poniedziałek (19 grudnia) na Woli doszło do aż dwóch awarii! Najpierw przed południem robotnicy rozpruli rurę koparką. - Podczas prac budowlanych o godz. 11:45 doszło do uszkodzenia rury o średnicy 150 mm – wyjaśniła rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jolanta Maliszewska. - Do uszkodzenia doszło podczas budowy nowej linii tramwajowej. Cały czas trwają prace naprawcze, jeszcze dziś zostaną ukończone – dodał rzecznik firmy Strabag, Maciej Tomaszewski. To pracownicy tego przedsiębiorstwa uszkodzili rurę.

Popołudniu niedaleko od miejsca pierwszej awarii pękła inna rura. - Na terenie szkoły przy ul. Kasprzaka 19/21 doszło do awarii w sieci wewnętrznej szkoły. Woda wylewała się między budynkiem szkoły a kortami tenisowymi – przekazała rzeczniczka MPWiK. Nie znamy jednak szczegółów tej awarii.