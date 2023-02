OSTATNIE DNI GŁOSOWANIA

Plebiscyt "Warszawiaki 2022". Wybierz najpiękniejsze zdjęcie stolicy. Głosujemy w 10 kategoriach

Plebiscyt „Warszawiaki”, to przegląd tego, co się w Warszawie w ubiegłym roku działo ciekawego, co warszawiakom smakowało w kawiarniach czy restauracjach, do jakich kin, muzeów czy teatrów chcieli chodzić. To także wybór najciekawszego zdjęcia Warszawy. Głosujmy! Głosowanie w plebiscycie "Warszawiaki 2022" trwa do 28 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone podczas gali finałowej 15 marca.