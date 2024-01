Płock. Zaginął Krzysztof Kaszyński. Policja apeluje o pomoc

Ostatni raz 57-letni Krzysztof Kaszyński rozmawiał ze swoją siostrą w sylwestra. Zadzwonił do niej telefonicznie. Po Nowym Roku znajomi widzieli go już tylko raz. - był widziany przez sąsiadów w Płocku w okolicy ul. Królewieckiej. Od tego momentu nie skontaktował się z rodziną jak i nie powrócił do miejsca zamieszkania – informuje Komenda Miejska Policji w Płocku. Mundurowi przekazali rysopis zaginionego mężczyzny:

wzrost 182 cm;

szczupła budowa ciała;

włosy krótkie, siwe, proste;

oczy niebieskie;

uszy przylegające, nos szeroki;

uzębienie niepełne, brak górnych jedynek.

Znaki charakterystyczne: tatuaż w kształcie skorpiona na ramieniu

Opis Ubioru: szara czapka z czarną otoczką, kurtka koloru czarnego

Jeśli widziałeś zaginionego lub wiesz, gdzie może przebywać – nie czekaj! Zadzwoń pod nr tel. 47 705 16 00; 47 705 16 01 lub 112. Od tej informacji może zależeć ludzkie życie.

