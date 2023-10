Skansen w Wiączeminie Polskim. To magiczne miejsce na Mazowszu obchodzi 5 urodziny! Będą powidła z buraków

Płońsk. Ukradł pieniądze własnemu dziecku i je przepił

Do wstrząsającego włamania doszło na początku października. O sprawie informuje lokalna policja. - Rodzaje przestępstw bywają różne, najbardziej dotkliwe są jednak te, których sprawcy dokonują na szkodę najbliższych osób. O takim przestępstwie kilka dni temu poinformowany został dyżurny płońskiej komendy. Ojciec ukradł pieniądze swojej 10-letniej córki i w dużej części przeznaczył na alkohol – napisała w komunikacie prasowym kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Mundurowi ruszyli tropem włamywacza. 44-latek od jakiegoś czasu nie mieszkał już ze swoją rodziną. Okazało się, że odwiedził swój dom rodzinny jak prawdziwy złoczyńca. - wyważył drzwi balkonowe do domu żony. Po wejściu do środka przeszukał pomieszczenia i ukradł kopertę z pieniędzmi należącymi do jego 10-letniej córki. Za skradzione ponad 300 zł. kupił sobie między innymi alkohol – informuje policjantka.

Funkcjonariusze odnaleźli przestępcę. W momencie zatrzymania miał ponad 3 promile. Gdy alkohol z niego wyparował usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Może pójść siedzieć nawet na 10 lat.