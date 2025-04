Po Warszawie na jednym bilecie za 2 złote! Ruszyła nowa usługa

O nowej usłudze poinformował stołeczny ratusz. – Rusza nowa usługa w aplikacji PKP Intercity – podróżujący pociągami z lub do Warszawy będą mogli poruszać się po stolicy metrem, tramwajami, autobusami i pociągami SKM dokupując bilet miejski za jedyne 2 zł. Dzięki temu rozwiązaniu przy jednej płatności pasażer otrzyma bilet łączony na podróż pociągiem oraz dojazd do lub z dworca – czytamy w komunikacie.

Jak można go zdobyć? To banalnie proste. Podczas zakupu biletu kolejowego w aplikacji PKP Intercity do Warszawy albo z Warszawy wystarczy zaznaczyć opcję przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego. Z takiej oferty na przejazd wszystkimi pojazdami WTP należy skorzystać w ciągu 12 godzin przed odjazdem pociągu z Warszawy albo po przyjeździe pociągu do Warszawy. Usługa działa w pierwszej strefie biletowej ZTM.

Bilet na wszystko za 2 zł. Jak aktywować bilet?

Po wejściu do warszawskiego metra, tramwaju, autobusu lub pociągu trzeba pamiętać, żeby skasować bilet. Wystarczy zeskanować w aplikacji PKP Intercity kod QR z naklejek umieszczonych w pojeździe. W przypadku jazdy metrem kod QR należy zeskanować przed bramkami na stacji. Bilet jest ważny przez 75 minut, a jego ważność wskazuje pasek postępu umieszczony pod kodem QR. W przypadku kontroli biletowej w pojazdach WTP trzeba okazać kod QR w aplikacji PKP Intercity.

– To jest pierwszy krok do tzw. wspólnego biletu na podróże krajowe i transport publiczny w polskich miastach. Warszawski Bilet w Intercity to pierwsza taka oferta w kraju – powiedział Dariusz Klimczak, minister Infrastruktury.