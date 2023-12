Arek już nie weźmie ukochanej na ręce. Gdy skosiło ich pędzące auto, robił wszystko, by ją chronić

Pułtusk. Sąd skazał mężczyznę, który brutalnie zgwałcił swoją koleżankę. Trafił na długie lata do więzienia

Mężczyzna oskarżony o gwałt i pobicie został nieprawomocnie skazany na 7 lat więzienia. Śledczy uznali ten wyrok za właściwy i nie składali apelacji, ale zrobił to obrońca oskarżonego. Proces odwoławczy odbywał się z pełnym wyłączeniem jawności; niejawne było też uzasadnienie wyroku.

Z sentencji zapadłego we wtorek (5 grudnia) orzeczenia wynika, że sąd obniżył karę co do jednego z zarzutów, a od kolejnego oskarżonego uniewinnił. Chodziło między innymi o posiadanie narkotyków. Kara za najpoważniejsze przestępstwa została jednak utrzymana.

Przypomnijmy, do zbrodni, za którą został oskarżony, doszło w marcu 2021 roku na terenie powiatu wyszkowskiego. Ofiarą była 21-letnia znajoma mężczyzny. Prokuratura zarzuciła mu trzykrotny, brutalny gwałt, pozbawienie pokrzywdzonej wolności połączone ze szczególnym udręczeniem, w tym biciem z użyciem różnych przedmiotów, kopaniem, wyzywaniem słowami wulgarnymi i groźbami pozbawienia życia.

Czyny z użyciem przemocy oskarżony popełnił w warunkach recydywy.

W grudniu 2021 roku akt oskarżenia trafił do sądu. W połowie stycznia 2023 roku ostrołęcki sąd okręgowy nieprawomocnie skazał oskarżonego na karę łączną 7 lat więzienia, orzekł też 4-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej 21-latki na mniej niż sto metrów i kontaktowania się z nią.