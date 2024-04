i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Pobił kobietę w ciąży, musiała uciekać przez okno. 38-letni brutal w rękach policji

mk 11:05

Wstrząsająca historia z Nowego Dworu Mazowieckiego. 38-letni agresor pobił swoją partnerkę w ciąży. Przerażona kobieta uciekła przez okno. Świadkowie wezwali pomoc, a pogotowie ratunkowe pilnie przewiozło pokrzywdzoną do szpitala. Policjanci ujęli napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Może czekać go wieloletnia odsiadka.