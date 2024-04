Wdarł się do domu i pobił śpiącego kolegę bejsbolem! Brutalna napaść pod osłoną nocy

O CO CHODZI?

Mazowieckie. 28-latek pobił rówieśnika bejsbolem

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek 9 kwietnia 2024 roku. 28-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego (woj. mazowieckie) tuż przed godz. 2 w nocy wdarł się do mieszkania swojego rówieśnika i zaczął okładać go po głowie kijem bejsbolowym!

Poszkodowany 28-latek z Mazowsza na szczęście przeżył napad i zadzwonił po pomoc. Na miejsce przybyli policjanci, jednak napastnik zdążył zbiec. Mężczyzna pobity bejsbolem został przetransportowany do szpitala.

Po przesłuchaniu świadków znaleziono 28-latka, który zaatakował swojego znajomego. Po przesłuchaniu zarzucono mu uszkodzenie ciała, do czego się przyznał. Tłumaczył funkcjonariuszom, że pobił rówieśnika bejsbolem z powodu konfliktu. Agresor został objęty policyjnym dozorem i otrzymał zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do ofiary. Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności.