Zielonogórska policja została zawiadomiona przez mieszkańców o bójce kilku mężczyzn. Z relacji zgłaszających wynikało, że przy ul. Lisiej koło Castoramy doszło do brutalnej bijatyki. Sprawcy mieli kije bejsbolowe. Na miejsce natychmiast dojechały patrole policji oraz kryminalni. Zatrzymanych zostało trzech uczestników bójki. Jedna osoba w poważnym stanie trafiła do szpitala po uderzeniu w głowę kijem bejsbolowym.

Zatrzymani to osoby w wieku od 23 lat do 49 lat, mieszkańcy powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego. – Są znani policji, byli wielokrotnie notowani oraz karani za różne przestępstwa – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze.

Sprawą zajęli się policjanci kryminalni. Musieli ustalić tożsamość osób, które uciekły. Po kilku godzinach od zdarzenia, dwaj kolejni uczestnicy bójki zostali zatrzymani. Byli już na terenie woj. zachodniopomorskiego. To dwaj Ukraińcy w wieku 19 lat i 42 lat.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grożą im kary do 10 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych osób. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i aresztował czterech mężczyzn tymczasowo na trzy miesiące. Piąty został zwolniony za poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tysięcy złotych.

