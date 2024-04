Obrabowali kościół z drogocennego przedmiotu. Chcieli sprzedać to na złomie

Mazowieckie. Dwóch mężczyzn obrabowało kościół. Zdobycz chcieli sprzedać na złomie

W piątek 12 kwietnia w kościele w Makowie Mazowieckim (woj. mazowieckie) doszło do nietypowej kradzieży. Dwóch złodziejaszków w wieku 34 i 36 lat połasiło się na drogocenny przedmiot z kościoła.

Mężczyźni po wejściu do kościoła w Makowie Mazowieckim wynieśli... gong liturgiczny. Służy on do sygnalizowania najważniejszych momentów podczas uroczystości religijnych. Wartość skradzionego przedmiotu oszacowano na zawrotne 2000 złotych.

Po obrabowaniu domu Bożego udali się w kierunku skupu złomu. Nie udało im się jednak zrealizować sprytnego planu, bo zostali namierzeni i zatrzymani, zanim zdążyli sprzedać gong. Zostali przewiezieni do aresztu, a po badaniu alkomatem wyszło na jaw, że byli pod wpływem alkoholu. Do wszystkiego się przyznali. Za pijacki wybryk w kościele grozi im do 5 lat więzienia.

i Autor: Policja Mazowiecka gong liturgiczny