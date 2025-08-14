Pobity 14-latek w śpiączce. Są zarzuty dla Grzegorza Z. 22-latek tłumaczył się w prokuraturze

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-14 15:10

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim postawiła zarzuty Grzegorzowi Z. 22-latek jest podejrzany o ciężkie pobicie 14-letniego chłopca, który trafił do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Sprawca trafi najprawdopodobniej do aresztu.

Pobity 14-latek w śpiączce. Są zarzuty dla Grzegorza Z. 22-latek tłumaczył się w prokuraturze

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock

Pobity 14-latek w śpiączce. Są zarzuty dla Grzegorza Z. 22-latek odpowie za zbrodnię!

To dalszy ciąg dramatycznej historii, która wydarzyła się w miejscowości Cegłów w pow. mińskim. We wtorek (12 sierpnia) 14-letni chłopiec został pobity. Trafił do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Był w ciężkim stanie. Jak się dowiedzieliśmy, lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.

Niedługo po pobicie policjanci zatrzymali do sprawy dwie osoby. Starszy z nich, 22-letni Grzegorz Z. usłyszał w czwartek (14 sierpnia) poważny zarzut. – Przedstawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Ich treść jest rozbieżna z ustaleniami w zakresie liczby zadanych ciosów – przekazała „Super Expressowi” prok. Magdalena Wieczorek z Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim. Dodała, że do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Grzegorza Z. na 3 miesiące.

Za zarzucany mu czyn grozi bardzo surowa kara. Kodeks karny przewiduje od 3 do nawet 20 lat za kratami.

Polecany artykuł:

Brutalne pobicie 14-latka pod Mińskiem Mazowieckim. Policja zatrzymała dwie oso…
Brutalne pobicie w centrum miasta. Kopał nieprzytomnego po głowie

Polecany artykuł:

Brutalne pobicie pielęgniarki w Pruszkowie. Wyjaśnienia pacjenta: "Myślałem, że…

W czerwcu pisaliśmy o innym szokującym zajściu. Na warszawskiej Ochocie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza przez dostawcę jedzenia. Mężczyzna został zaatakowany, gdy zwrócono mu uwagę. Policja prowadziła intensywne poszukiwania sprawcy. Udało sięgo złapać. Ppowód ataku był szokujący. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Dostawca jedzenia pobił ochroniarza w Warszawie! Poszło o parkowanie na Ochocie
12 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIŃSK MAZOWIECKI