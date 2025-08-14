Pobity 14-latek w śpiączce. Są zarzuty dla Grzegorza Z. 22-latek tłumaczył się w prokuraturze

Pobity 14-latek w śpiączce. Są zarzuty dla Grzegorza Z. 22-latek odpowie za zbrodnię!

To dalszy ciąg dramatycznej historii, która wydarzyła się w miejscowości Cegłów w pow. mińskim. We wtorek (12 sierpnia) 14-letni chłopiec został pobity. Trafił do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Był w ciężkim stanie. Jak się dowiedzieliśmy, lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.

Niedługo po pobicie policjanci zatrzymali do sprawy dwie osoby. Starszy z nich, 22-letni Grzegorz Z. usłyszał w czwartek (14 sierpnia) poważny zarzut. – Przedstawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Ich treść jest rozbieżna z ustaleniami w zakresie liczby zadanych ciosów – przekazała „Super Expressowi” prok. Magdalena Wieczorek z Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim. Dodała, że do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Grzegorza Z. na 3 miesiące.

Za zarzucany mu czyn grozi bardzo surowa kara. Kodeks karny przewiduje od 3 do nawet 20 lat za kratami.

Brutalne pobicie w centrum miasta. Kopał nieprzytomnego po głowie

