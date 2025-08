To imię męskie, znane od XII wieku, wciąż bije rekordy popularności w Polsce, zwłaszcza na Mazowszu.

Imię to, oznaczające "Bóg jest łaskawy", nosili zarówno biblijni prorocy, jak i polscy poeci.

Karol Wojtyła przyjął to imię, stając się papieżem Janem Pawłem II, co dodatkowo zwiększyło jego rozpoznawalność.

Jakie imię dla dziecka wybrać?

Wybranie imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie dla rodziców. Choć w sieci i w książkach znajdziemy setki tysięcy propozycji, to wyłonienie jednej pozycji, która skradnie serca, nie jest łatwe. Nic więc dziwnego, że spora część osób, nadając imię dziecku, sugeruje się opinią znajomych, znaczeniem czy tym, kto w przeszłości nosił dane imię. Wielu opiekunów małych pociech nazywa je np. po celebrytach, artystach czy osobach świętych. W ostatnich latach bez wątpienia dużą popularnością cieszy się imię, które swego czasu przybrał nawet Papież Polak.

To imię bije rekordy popularności. Rodzice chętnie nazywają tak dzieci

Choć imion męskich w spisach jest od groma, to w tysiącach propozycji stosunkowo często uwagę rodziców w ostatnich latach zwraca imię Jan. To klasyczne, proste w wymowie i zapamiętaniu imię, które historią sięga XII wieku. Klasyka i prostota to jednak nie wszystko - imię Jan cieszy się zainteresowaniem wśród wielu rodziców z pewnością dlatego, że właśnie tak nazywał się m.in. słynny polski poeta, a mianowicie Jan Kochanowski. Dodatkowo po wyborze na papieża Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II, czym zapisał się na kartach historii.

Znaczenie i pochodzenie imienia Jan

Imię Jan wywodzi się z hebrajskiego imienia Yohanan, które można tłumaczyć jako "Bóg jest łaskawy" lub "Jahwe okazał łaskę". Niesie więc ze sobą przesłanie wdzięczności i bożej dobroci. W tradycji chrześcijańskiej imię to szybko zyskało ogromną popularność przede wszystkim za sprawą dwóch wyjątkowych postaci Nowego Testamentu: Jana Chrzciciela, proroka zapowiadającego nadejście Mesjasza, oraz apostoła Jana, jednego z najbliższych uczniów Jezusa. Dzięki nim Jan stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych i czczonych imion w świecie chrześcijańskim.

Imię Jan w Polsce

Obecnie w Polsce żyją 470 073 osoby o imieniu Jan, a w samym 2024 roku nazwano tak aż 5 277 pociech. Co ciekawe, najwięcej dzieci o imieniu Jan rodzi się w województwie mazowieckim (996) i małopolskim (554). Warto wspomnieć, iż mimo tego, że imię Jan cieszy się zainteresowaniem, to od lat jego popularność niestety spada. W 2017 roku nazwano tak 8712 osób, a już kilka lat później, bo w 2022 tylko 6341.