Imię dla dziecka. Jak wybierają rodzice?

Wybór imienia dla dziecka to dla wielu rodziców nie lada wyzwanie. W dobie ogromnej dostępności inspiracji - od klasyki przez egzotykę aż po wpływy popkulturowe - decyzja ta potrafi być dłuższa niż urządzanie dziecięcego pokoju. Choć nie brakuje osób sięgających po sprawdzone, tradycyjne imiona, coraz wyraźniej widać też inny trend: oryginalność. Rodzice coraz częściej wybierają dla swoich pociech imiona rzadkie, nietypowe i niosące ze sobą szczególne znaczenie. Jednym z nich jest imię, które dziś za sprawą spektakularnego wydarzenia może zyskać drugie życie.

Dziś wyleciał w kosmos. Jego imię może zainspirować rodziców w całej Polsce

Imieniem, które w niedalekiej przyszłości może zyskać większy rozgłos, jest imię Sławosz. Choć w Polsce przez dekady mało kto o nim słyszał, to w ostatnich miesiącach za sprawą Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - polskiego astronauty, który wyleciał w kosmos - zrobiło się o nim nieco głośniej.

Imię Sławosz – znaczenie i pochodzenie

Imię Sławosz wywodzi się ze staropolskiego słowa "sława", oznaczającego chwałę lub sławę. Pojawiło się w Polsce już w XII wieku i - co ciekawe - było popularne wśród rycerzy oraz możnych rodów. Choć obecnie jest rzadko nadawane, niesie ze sobą pozytywne znaczenie, symbolizując ambicję, pracowitość i determinację w dążeniu do celu.

Ilu Polaków nosi imię Sławosz? Statystyki mogą zaskoczyć

Imię Sławosz to prawdziwa rzadkość w Polsce. Jak wynika z danych serwisu imio.info.pl, obecnie imię to nosi zaledwie 133 mężczyzn w całym kraju. Co ciekawe, w ostatnich latach nie zostało ono nadane ani razu, co czyni je jednym z najbardziej unikalnych męskich imion w Polsce. Czy jednak po dzisiejszym locie w kosmos zyska na popularności? Bardzo możliwe!

