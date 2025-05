Podróże

Pociąg do Chorwacji będzie hitem. Gdzie jeszcze można dojechać koleją z Polski?

Informacja o uruchomieniu bezpośredniego połączenia kolejowego z Polski do Chorwacji wywołała ogromną radość u miłośników podróży. Ten kraj cieszy się bowiem sporą popularnością wśród Polaków, którzy chętnie wybierają go jako cel urlopowych wyjazdów. To jednak nie jedyny kraj, do którego można dotrzeć pociągiem, który zdaniem wielu jest wygodniejszą formą podróży niż samolot lub autokar. To bardzo popularne turystyczne miejsca, z mnóstwem atrakcji.