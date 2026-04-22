Pociągi wracają na linię otwocką, ale to nie koniec utrudnień. Co czeka pasażerów?

Powrót pociągów na linię otwocką. Ważne informacje dla pasażerów

Duże prace modernizacyjne wymusiły wstrzymanie kursowania składów SKM oraz Kolei Mazowieckich na odcinku od Warszawy Wawer do Otwocka od niedzieli, 12 kwietnia. Obecnie podróżni korzystają z zastępczej komunikacji autobusowej, jednak sytuacja ulegnie modyfikacji 27 kwietnia. Tego dnia pociągi znowu wyjadą na tory, choć połączenia zostaną przywrócone w ograniczonym zakresie.

- Przez kolejny rok ruch będzie prowadzony po jednym torze na odcinku Warszawa Międzylesie - Otwock, w obu kierunkach, z mijaniem się pociągów na stacji Warszawa Falenica. Do 12 kwietnia, od poniedziałku do piątku, między Wawrem a Otwockiem kursowało 166 pociągów aglomeracyjnych, w tym 88 Kolei Mazowieckich i 78 Szybkiej Kolei Miejskiej. Od 27 kwietnia na tory wyjadą 92 pociągi, w tym 52 Kolei Mazowieckich i 40 pociągów SKM. Pociągi dalekobieżne do Lublina od 8 marca kursują trasą zmienioną przez Mińsk Mazowiecki - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że na kilku stacjach perony pozostaną w dotychczasowych miejscach, ale w niektórych lokalizacjach zostaną tymczasowo przeniesione. Komunikacja autobusowa w dalszym ciągu będzie stanowić istotne uzupełnienie połączeń kolejowych. Zgodnie z bieżącymi planami jeździć przestanie linia ZS1, natomiast utrzymana zostanie część kursów autobusów Z7 Kolei Mazowieckich.

"Ważną rolę będzie odgrywała linia 521, która będzie miała swoją stałą trasę od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna wzdłuż torów kolejowych, po drodze zahaczając o wszystkie przystanki kolejowe; na trasie do Dworca Centralnego autobusy będą jeździły tak jak obecnie. Na stacji Warszawa Wawer będzie można się przesiąść do pociągów oczekujących na odjazd w stronę Dworca Wschodniego przy peronach tymczasowych. Autobusy linii 521 w szczycie będą jeździły co ok. 7,5 minuty" - przekazał ZTM.

Trasy autobusów kursujących w Wawrze, w rejonie linii kolejowej, pozostaną bez zmian względem tych wprowadzonych 18 kwietnia.

