Pod Płońskiem cysterna przewożąca benzynę zderzyła się z autem osobowym. Pojazd stanął w płomieniach

Wypadek pod Płońskiem. Cysterna stanęła w płomieniach

W sobotę, 3 sierpnia, w godzinach wieczornych na drodze wojewódzkiej nr 632 osobowy nissan zderzył się z cysterną przewożącą paliwo, przekazał asp. sztabowy Artur Balcerski z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Cysterna przewoziła ok. 35 tys. litrów oleju napędowego i benzyny. Doszło do wycieku, a następnie do zapłonu. Pasażerka nissana z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Kierowcy obu pojazdów nie ucierpieli. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Droga była zablokowana przez wiele godzin

Na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Pożar udało się ugasić w krótkim czasie, jednak działania służb i blokada drogi trwała kilka godzin. Kierowcy byli kierowani na objazd. Według wstępnych ustaleń policji w Płońsku do wypadku doprowadził 55-letni kierowca osobówki. Miał nie ustąpił pierwszeństwa cysternie, w wyniku czego doszło do zderzenia.