Podmienił pudełka po butach, by zapłacić mniej. Finał tej historii mocno go zaskoczy

Próba oszustwa w sklepie w Ostrołęce. 45-latek wpadł na gorącym uczynku

W poniedziałek, 13 kwietnia, oficer dyżurny ostrołęckiej komendy odebrał sygnał o incydencie w jednym z miejscowych sklepów. Z relacji zgłaszających wynikało, że pracownicy ochrony ujęli klienta próbującego dokonać oszustwa. Mężczyzna wpadł na pomysł, by umieścić droższe obuwie w opakowaniu przypisanym do znacznie tańszego modelu, licząc na to, że kasjer nie zorientuje się w trakcie finalizowania transakcji.

Skierowany na miejsce patrol błyskawicznie przejął od ochroniarzy ujętego sprawcę. Szybko ustalono jego tożsamość – okazał się nim 45-letni obywatel Ukrainy, który na co dzień zamieszkuje w Ostrołęce. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny, po czym odwieziono go prosto do policyjnego aresztu.

Kryminalna przeszłość Ukraińca z Ostrołęki. Prawdopodobnie czeka go deportacja za oszustwo

Szybko wyszło na jaw, że zatrzymany nie po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. Lokalne służby doskonale znały 45-latka z jego wcześniejszych kradzieży w placówkach handlowych. Następnego dnia, we wtorek, śledczy przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, które zakończyły się oficjalnym przedstawieniem mu zarzutu oszustwa.

Z racji tego, że obywatel Ukrainy dopuścił się już kolejnego przestępstwa na terytorium Polski organy ścigania nie poprzestały wyłącznie na zarzutach karnych. Wobec notorycznego łamania przepisów, podjęto kroki zmierzające do przymusowego wydalenia go z terytorium naszego państwa.

