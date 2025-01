Podziękowania dla 15-latka, który odparł atak nożownika w Siedlcach. Napastnik przystawił mu nóż do gardła

Rafał Trzaskowski zabrał głos po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach. Powiedział, co jest najważniejsze

Śmiertelne potrącenie 13-latki w Żelechowie. Prokuratura przesłuchała kierowcę. Co dalej?

co dalej?

Siedlce. Atak nożownika w miejskim autobusie

Do zdarzenia doszło 18 stycznia w autobusie miejskim nr 21. 42-letni mieszkaniec Siedlec wszczął awanturę z 15-latkiem, rzucił nim o ścianę autobusu i przystawił nóż, jednocześnie żądając pieniędzy. Chłopak, pomimo sytuacji zagrażającej jego życiu, postawił się.

Czytaj więcej: Przerażający atak w autobusie. 42-latek rzucił się z nożem na nastolatka

Pomogła mu też kierująca autobusem. Gdy sprawca wysiadł na następnym przystanku zwabiła go z powrotem do autobusu i dzwoniąc po wsparcie zawiozła prosto na zajezdnię autobusową. Tam już czekali na nich policjanci. Agresor został obezwładniony i przewieziony do komendy. 42-latek został oskarżony o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a sąd na wniosek policji i prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Kolejny atak nożownika w Olkuszu. Policja zatrzymała 23-latka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podziękowania dla 15-latka

We wtorek w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach Komendant insp. Andrzej Dziewulski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Ewa Marciniak spotkali się z 15-latkiem, który w autobusie miejskim linii nr 21 odparł atak nożownika.

- Młody mężczyzna, który wykazał się niezwykłą odwagą i opanowaniem, przyszedł na spotkanie z mamą. Komendant wyraził uznanie dla chłopca, który swoim czynem pokazał, jak ważne są odwaga i szybka reakcja w obliczu niebezpieczeństwa i pogratulował jego matce wychowania tak odważnego i odpowiedzialnego syna. W ramach podziękowania wręczył chłopcu drobny upominek. Takie postawy pokazują, jak ważna jest współpraca i opanowanie w trudnych chwilach. Dziękujemy za odwagę i odpowiedzialność, które mogą być wzorem dla nas wszystkich! - przekazali policjanci.