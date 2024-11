Nożownik zatrzymany. 23-latek brutalnie zaatakował na Śródmieściu. Łącznie 4 osoby w rękach policji

Dramatyczne zgłoszenie dotyczyło wydarzeń przy Al. Jana Pawła II. Z napływających zgłoszeń wynikało, że doszło tam do ataku nożownika. Policjanci po chwili przybyli na miejsce oraz udzieli pomocy medycznej poszkodowanemu 35-letniemu obywatelowi Turcji. Ten chwilę wcześniej został dźgnięty nożem w klatkę piersiową. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali na miejscu mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą.

Szybko okazało się, że w sprawę zamieszanych jest więcej osób. Nożownik pozostawał na wolności, dlatego w pościg za nim ruszyły wszystkie okoliczne patrole. – Po kilku minutach śródmiejscy wywiadowcy zatrzymali przy ulicy Nowolipie kierującego osobową toyotą. W środku zabezpieczyli kilka porcji mefedronu oraz zakrwawiony nóż. Samochodem podróżowało trzech mężczyzn. Dzięki błyskawicznej reakcji i profesjonalnym działaniom śródmiejskich policjantów wszystkie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem zostały zatrzymane. Miejsce przestępstwa oraz samochód poddano szczegółowym oględzinom – informuje mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Z ustaleń kryminalnych wynika, że między mężczyznami doszło do kłótni. Poszło o pieniądze za wynajem mieszkania. 23-latek podczas awantury wyciągnął nóż i brutalnie dźgnął nim 35-latka w klatkę piersiową. Atak miał miejsce w okolicach lokali gastronomicznych przy Alei Jana Pawła II. Po tym zdarzeniu podejrzany razem z kolegami odjechał z miejsca przestępstwa. Powodem ataku miały być sprawy związane z rozliczeniem wynajmu mieszkania.