O krwawej awanturze na Pradze informowaliśmy na łamach „Super Expressu” na bieżąco. Około godziny 15 w sobotę policjanci dostali pilne zgłoszenie o szarpaninie przy ul. Mackiewicza. Jeden z uczestników został ciężko ranny. Ratownicy pilnie zabrali go do szpitala, gdzie był reanimowany. Niestety, nie udało się go ocalić. Jego zabójca zdołał uciec. Nie cieszył się jednak długo wolnością, tego samego dnia wpadł w ręce mundurowych. Razem z nim funkcjonariusze zatrzymali drugą osobę.

Teraz policja przekazała nowe informacje w sprawie. - W poniedziałek, 39-letni mężczyzna został doprowadzony do tej prokuratury na przesłuchanie. Tam postawiono mu zarzut dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowi skutkującego śmiercią. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanego w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy – informuje mł.asp. Agnieszka Wiatrowicz-Grabowska z policji. Za przestępstwo, o które mieszkaniec jest podejrzany, może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.