i Autor: KMP Siedlce

SIEDLCE

Przerażający atak w autobusie. 42-latek rzucił się z nożem na nastolatka. Uratowało go tylko jedno

W Siedlcach 42-letni mężczyzna jadący autobusem wdał się w awanturę z 15-latkiem siedzącym za nim. Zaczął grozić chłopcu przy użyciu noża. Na nagraniu monitoringu widać moment przyparcia go do szyby autobusu. Uratowała go kierująca autobusem, która zamknęła drzwi i uniemożliwiła napastnikowi ucieczkę.