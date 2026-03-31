Pogoda nie odpuszcza. IMGW wydaje żółte alerty dla połowy Polski

Żółte alerty IMGW. Przymrozki i gęsta mgła

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali mapę alertów, z której wynika, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu obejmą powiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski, myślenicki, suski, żywiecki, bielski i cieszyński. Alerty te będą obowiązywać 31 marca od północy do godziny 21:00. Z kolei mieszkańcy powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego w tym samym czasie muszą przygotować się na bardzo intensywne opady białego puchu.

Kierowcy przebywający w północno-zachodniej części kraju powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na pojawienie się gęstej mgły. Problemy z widocznością w nocy z wtorku na środę dotkną całe województwa: zachodniopomorskie i pomorskie, a także fragmenty województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Najszerszy zasięg mają alerty pierwszego stopnia przed porannymi i nocnymi przymrozkami. Synoptycy ostrzegają przed spadkiem temperatur w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i kujawsko-pomorskim. Podobna sytuacja wystąpi lokalnie na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz małopolskiego.

Sytuacja meteorologiczna potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Z tego powodu warto regularnie sprawdzać bieżące komunikaty na oficjalnych kanałach IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW🟡Opady śniegustopień: 1prawd. 80%Przebieg: Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm.Uwagi: Brak.Ważne:Od: 2026-03-31 00:00Do:… pic.twitter.com/QMiJufp7b9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 31, 2026

Prognoza pogody na 1 kwietnia

Środa 1 kwietnia przyniesie na południu Polski całkowite zachmurzenie, a w rejonie Karpat spadnie deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg. Wschodnia część kraju również znajdzie się pod wpływem chmur i przelotnych opadów deszczu, podczas gdy pozostałe regiony będą mogły liczyć na liczne przejaśnienia. Zachód i północny zachód powitają słońce, co przełoży się na wyższe wskazania termometrów. W Małopolsce i na Podkarpaciu słupki rtęci pokażą od 5 do 10℃, na Wybrzeżu temperatura nie przekroczy 7℃, natomiast na pozostałym obszarze kraju osiągnie poziom co najmniej 10℃. Powieje słaby wiatr z północy.

Noc ze środy na czwartek to kontynuacja pochmurnej aury z opadami deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu, podczas gdy w partiach górskich ponownie sypnie śniegiem. Reszta terytorium kraju odnotuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy oraz zachodzie wystąpią lokalne mgły, które zmniejszą widzialność do ok. 200 lub 300 m. W regionach północnych, głównie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, chwyci mróz do -3℃. Na południu będzie nieco cieplej, do 4℃ na plusie. Utrzyma się słaby, północny wiatr.

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym - zobacz zdjęcia:

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę