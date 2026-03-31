Pogoda nie odpuszcza. IMGW wydaje żółte alerty dla połowy Polski

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-03-31 15:53

Złudne okazały się nadzieje na szybkie nadejście całkowicie ciepłej i słonecznej wiosny. We wtorek, 31 marca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nowe ostrzeżenia meteorologiczne obejmujące znaczną część kraju. Eksperci wskazują, na co musimy uważać w najbliższych godzinach.

Autor: IMGW; Peyman Farmani/ Unsplash.com

Żółte alerty IMGW. Przymrozki i gęsta mgła

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali mapę alertów, z której wynika, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu obejmą powiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski, myślenicki, suski, żywiecki, bielski i cieszyński. Alerty te będą obowiązywać 31 marca od północy do godziny 21:00. Z kolei mieszkańcy powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego w tym samym czasie muszą przygotować się na bardzo intensywne opady białego puchu.

Kierowcy przebywający w północno-zachodniej części kraju powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na pojawienie się gęstej mgły. Problemy z widocznością w nocy z wtorku na środę dotkną całe województwa: zachodniopomorskie i pomorskie, a także fragmenty województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Najszerszy zasięg mają alerty pierwszego stopnia przed porannymi i nocnymi przymrozkami. Synoptycy ostrzegają przed spadkiem temperatur w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i kujawsko-pomorskim. Podobna sytuacja wystąpi lokalnie na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz małopolskiego.

Sytuacja meteorologiczna potrafi zmieniać się z godziny na godzinę. Z tego powodu warto regularnie sprawdzać bieżące komunikaty na oficjalnych kanałach IMGW.

Prognoza pogody na 1 kwietnia

Środa 1 kwietnia przyniesie na południu Polski całkowite zachmurzenie, a w rejonie Karpat spadnie deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg. Wschodnia część kraju również znajdzie się pod wpływem chmur i przelotnych opadów deszczu, podczas gdy pozostałe regiony będą mogły liczyć na liczne przejaśnienia. Zachód i północny zachód powitają słońce, co przełoży się na wyższe wskazania termometrów. W Małopolsce i na Podkarpaciu słupki rtęci pokażą od 5 do 10℃, na Wybrzeżu temperatura nie przekroczy 7℃, natomiast na pozostałym obszarze kraju osiągnie poziom co najmniej 10℃. Powieje słaby wiatr z północy.

Noc ze środy na czwartek to kontynuacja pochmurnej aury z opadami deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu, podczas gdy w partiach górskich ponownie sypnie śniegiem. Reszta terytorium kraju odnotuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północy oraz zachodzie wystąpią lokalne mgły, które zmniejszą widzialność do ok. 200 lub 300 m. W regionach północnych, głównie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, chwyci mróz do -3℃. Na południu będzie nieco cieplej, do 4℃ na plusie. Utrzyma się słaby, północny wiatr.

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym - zobacz zdjęcia:

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym
Galeria zdjęć 5
Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę
Środek Tygodnia
16.04.'25 Koszty zmian klimatycznych-H.Krajewska
Środek Tygodnia
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

