Pogorzelcy z Ząbek otrzymają po 10 tys. zł pomocy. Miasto i gmina wypłacą dotacje

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-19 11:29

Ponad 500 osób straciło dach nad głową po tragicznym pożarze bloku przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Od poniedziałku (18 sierpnia) poszkodowani właściciele mieszkań mogą składać wnioski o dotację w wysokości 10 tysięcy złotych, która będzie wypłacana w miesięcznych ratach po 2 tysiące złotych − poinformowała burmistrzyni miasta Małgorzata Zyśk. Jednocześnie, trwają prace nad ekspertyzą dotyczącą stanu budynku po pożarze.

Pożar, do którego doszło 3 lipca, zniszczył poddasze i górne kondygnacje bloku przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach. A woda użyta do gaszenia ognia zalała pozostałe mieszkania. W sumie zniszczeniu uległo ponad 200 lokali, a nadzór budowlany wyłączył cały budynek z użytkowania. Dach nad głową straciło ponad 500 osób.

Urząd Miasta Ząbki poinformował, że od poniedziałku (18 sierpnia) mieszkańcy, którzy byli właścicielami lokali w zniszczonym bloku, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Dotacja wynosi 10 tysięcy złotych i będzie wypłacana w pięciu ratach po 2 tysiące złotych miesięcznie. Środki te mają służyć jako dopłata do wynajmu mieszkania, jego remontu lub na zakup najpotrzebniejszych artykułów.

Na ową dotację złożyły się przede wszystkim województwo mazowieckie, powiat wołomiński, sąsiednie gminy, miasto Ząbki, Metropolia Warszawa i PKO BP − wyliczyła burmistrzyni Małgorzata Zyśk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dodatkowe fundusze na pomoc pogorzelcom będą gromadzone podczas wydarzeń charytatywnych. Zaplanowano pikniki i turnieje, które odbędą się pod koniec sierpnia (30 i 31) oraz we wrześniu (12, 13 i 14).

Urzędnicy wyjaśniają, że o dotację mogą ubiegać się wyłącznie właściciele poszczególnych mieszkań. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie własności lokalu oraz zaświadczenie policji lub straży pożarnej o lipcowym zdarzeniu. Niezależnie od wysokości dochodów, podstawą przyznania pomocy będzie wywiad środowiskowy i wymagane dokumenty. Wnioski można składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 2c w Ząbkach.

Tymczasem Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi śledztwo w sprawie lipcowego pożaru. Śledczy kończą gromadzenie materiałów, które zostaną przekazane biegłemu z zakresu pożarnictwa. Jego zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru oraz rozmiaru szkód.

