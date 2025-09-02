Pogrzeb majora Macieja „Slab” Krakowiana. Są pierwsze informacje i apel rodziny

28 sierpnia 2025 roku około godziny 19:25, podczas treningu do Radom Air Show 2025, major Maciej „Slab” Krakowian, pilotując F-16, uderzył w pas startowy lotniska w Radomiu.

Pilot nie zdążył się katapultować i zginął na miejscu. W związku z katastrofą organizatorzy odwołali wydarzenie, wydając oficjalne oświadczenie. W następstwie katastrofy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich lotów niebojowych na samolotach F-16.

Uroczystości pogrzebowe majora Krakowiana będą miały charakter prywatny

31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny wydała oświadczenie w sprawie pogrzebu majora Krakowiana: − Informujemy, że zgodnie z wolą rodziny śp. mjr pil. Macieja „Slaba” Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania.

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Major Maciej „Slab” Krakowian był członkiem zespołu Tiger Demo Team Poland. Na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie pokazywał życie rodzinne. Zdjęcia z dziećmi, wspólne chwile i codzienne radości świadczyły o tym, że rodzina była dla niego najważniejsza. Osierocił żonę i dwóch 4-letnich synków bliźniaków.

Maciej Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 właśnie na tej maszynie. Zaledwie miesiąc przed tragedią został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Otrzymał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” przyznawaną przez społeczność FRIAT dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów.

